برلمانية ترفض مقاطعة الانتخابات: "مشاركة الشعب ستكون غير مسبوقة"

كتب- إسلام ضيف:

أعلنت نانسي نصير، عضو مجلس النواب، ورئيس اتحاد المرأة بحزب المؤتمر، رفضها وبشكل قاطع دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية.

وأضافت نصير في بيان لها، اليوم الخميس، أن تلك الدعوات مرفوضة من الشعب المصري بجميع اتجاهاته السياسية والحزبية والشعبية، والجميع يعلم أن هذه الدعوات الخبيثة هدفها إحداث بلبلة لدى الرأي العام ومنح أنظار العالم صورة سلبية عن مصر.

وتوقعت النائبة نانسي نصير أن تكون مشاركة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة، حتى يرى العالم كيف يختار وينتخب الشعب رئيسه ويعرف مدى الاحترام والتقدير والحب والثقة التي يحظى بها الرئيس السيسي في قلوب وعقول كل المصريين.

وتابعت عضو مجلس النواب: "الشعب المصري سيرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ ليقول له نعم وألف نعم وشكرًا على إنجازاتك المتعددة وغير المسبوقة التي حققتها لمصر وشعبها في مختلف المجالات".

وأوضحت نصير أن اتحاد المرأة بحزب المؤتمر يشارك في حملة الوعي التي أطلقها الحزب؛ لتوعية المراة المصرية في مختلف المحافظات والمدن والقرى بأهمية المشاركة، وحث سيدات مصر لأسرهن بضرورة المشاركة والتصويت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة لفترة رئاسية ثانية لاستكمال الإنجازات المبهرة التي حققها لمصر وشعبها في أقل من 4 سنوات بفترة رئاسته الأولى.​