رئيس الجامعة الأمريكية: نرحب برؤية السيسي للنهوض بمصر

كتب- محمد قاسم:

قال السفير فرنسيس ريتشارد دوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مصر صديق وشريك مهم للولايات المتحدة، ودور الجامعة طمأنة المستثمرين الأجانب، بأن مصر بلد تعليمي وثقافي وآمن.

وأضاف ريتشاردوني، خلال كلمته بافتتاح منتدى الخبراء الذى تنظمه وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية؛ لمناقشة خطة الدولة لإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الخميس، بحرم الجامعة بالقاهرة الجديدة، أن مصر بلد مناسب لإنشاء الجامعات الأجنبية، والدليل تواجد الجامعية الأمريكية صاحبة الـ100 عام.

وتابع رئيس الجامعة الأمريكية، أن مصر بها طاقات كبيرة كاملة، وتشهد تطورًا كبيرًا الآن، مؤكدًا ترحيب أمريكا برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمصر بكل المجالات، وكذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذه الرؤية، وجلب المستثمرين الأجانب لمصر.

وأوضح أن الجامعة الأمريكية تدعم الوزارة بشأن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الجديدة، متابعًا، أن مصر بدأت في استشراق المستقبل، وفتح آفاق التبادل الثقافي.​