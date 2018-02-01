فتح باب التظلمات على نتيجة الابتدائية والإعدادية بالأزهر.. السبت

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية، يوم السبت المقبل الثالث من فبراير، لمدة 15 يومًا، بمقرات لجنة النظام والمراقبة بالمناطق.

واعتمد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية أمس الأربعاء.

وشدد رئيس قطاع المعاهد، في تعليماته على رؤساء المناطق بضرورة تواجد رئيس كنترول الشهادات ورؤساء الحجرات وعضو حاسب آلي، وتشكيل لجنة بكل منطقة أزهرية، لفحص التظلمات ومراجعتها.

وبلغت نسبة الناجحين بالشهادة الابتدائية 84.74%، وتقدم للامتحان 151760 طالبًا، تخلف منهم 1434، وحضر منهم 150326، وبلغ عدد الناجحين 127391، ومَنْ يحق له دخول امتحان الدور الثاني 22935 طالباً.

وبلغت نسبة الناجحين بالشهادة الإعدادية 62.57%، وتقدم للامتحان 124589 طالباً، تخلف منهم 1588، حضر منهم 123001، وبلغ عدد الناجحين 76956، ومَنْ يحق له دخول امتحان الدور الثاني 46045.