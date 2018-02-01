قافلة الأزهر الطبية توقع الكشف على 1550 حالة في أسيوط

كتب – محمود مصطفى:

أطلقت جامعة الأزهر قافلة طبية إلى محافظة سوهاج، أمس الأربعاء؛ لإجراء كشوفات طبية وتقديم معونات غذائية للمستحقين، لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها الخميس، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1550 حالة مرضية في يومها الأول، بمشاركة 24 طبيبا من مستشفيات الجامعة في 13 تخصصا طبيًا.

وأشارت الجامعة، إلى أن القافلة عقدت عددًا من الندوات التوعوية واختبارات محو الأمية للمتقدمين.

يذكر أن جامعة الأزهر، نظمت قافلة طبية وغذائية إلى محافظة سوهاج، الأسبوع الماضي.