ندوة "المصرية للمطارات" تناقش إدارة منظومة الحقائب الجديدة

كتب - طه عبيد:

عقدت الشركة المصرية للمطارات، ندوة عن تعريف المنظومة الجديدة لمراقبة الحقائب في مرحلة الوصول، وشرح محمد المنصور ممثل منظمة "الإياتا" المنظومة الجديدة، المراد تطبيقها، واستمع وأجاب على تساؤلات المشاركين.

وخلال الندوة، التي عُقدت اليوم الخميس، عرضت منظمة "الإياتا" منظومة ONE ID على ممثلي الشركة المصرية للمطارات لأول مرة على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط؛ لبحث تطبيقها بالمطارات المصرية لخدمة الركاب في التعامل مع إجراءات الترحيل بداية من الكاونترات مرورًا بالجوازات كمنظومة موحدة مستقبلاً.

وعرضت شركة سيتا المتخصصة بأنظمة المطارات، النظام الذي يتماشى مع متطلبات منظمة الإياتا للتطبيق بمرحلة الوصول.

حضر الندوة رؤساء القطاعات بالشركة المصرية للمطارات وممثلو شركة مصر للطيران، وميناء القاهرة الجوي وممثلو شركات الطيران وشركات الوكالة المصرية. ​