"الوطنية للانتخابات" تتلقى اعتراضات المترشحين اليوم

كتب- طارق سمير:

تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لمدة يومين بداية من اليوم الخميس حتى الجمعة، اعتراضات المترشحين بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وحسب الجدول الزمني المعلن من الهيئة، من المقرر فحص أوراق المرشحين والفصل فى الاعتراضات المقدمة من المرشحين حتى يوم الإثنبن 5 فبراير، ومن ثم إخطار المرشح المسبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه، خلال يوم الثلاثاي 6 فبراير فقط.

وأعلنت الهيئة، أول أمس الثلاثاء، عن القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشملت حسب الترتيب كلًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن الرئيس السيسي أرفق بأوراق ترشحه 549 تزكية برلمانية، و 161 ألفا و 707 توكيل، فيما أرفق المرشح موسى مصطفى موسى بطلب ترشحه 20 تزكية برلمانية.

وأكدت أن اللجنة المشكلة لفحص طلبات الترشح بداخل الهيئة قامت بفحص أوراق المرشحين عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، وموسى مصطفى موسى محمد ، وقدمت تقريرا انتهت فيه إلى أن المرشحين المذكورين قد استوفيا الشروط المتطلبة قانونا للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وداخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات خارج مصر أيام 19 و20 و21 أبريل المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 و26 أبريل المقبل.