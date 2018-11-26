متحدث "الرئاسة": ولي العهد السعودي يصل اليوم للقاء الرئيس السيسي

كتب- محمد سامي:

يصل صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير، ولي عهد المملكة العربية السعودية، اليوم إلى القاهرة، في زيارة لمصر تستغرق يومين.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة تتضمن عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.