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    متحدث "الرئاسة": ولي العهد السعودي يصل اليوم للقاء الرئيس السيسي

    01:21 م الإثنين 26 نوفمبر 2018
    متحدث "الرئاسة": ولي العهد السعودي يصل اليوم للقاء الرئيس السيسي

    الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

    كتب- محمد سامي:
    يصل صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير، ولي عهد المملكة العربية السعودية، اليوم إلى القاهرة، في زيارة لمصر تستغرق يومين.

    وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة تتضمن عقد جولة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة والرياض.

    محمد بن سلمان بن عبد العزير السيسي السعودية مصر

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