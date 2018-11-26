وزيرة التضامن تزور جامعة مصر.. وتدعو الطلاب للاحتفال بذوي الإعاقة

كتب- محمد قاسم:

أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي بزيارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكان في استقبالها عدد من أساتذة الجامعة والطلاب الذين نظموا حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الهلال الأحمر.

وتفقدت والي - خلال زيارتها للجامعة اليوم الإثنين-، كلية التربية الخاصة، والتي تعد أحد أبرز الكليات في مجال تدريس وتدريب معلمي الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكدت ضرورة الاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة، منوهة بأن ذلك بدأ بالفعل مع إصدار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ولائحته التنفيذية.

ودعت طلاب الجامعة إلى الاحتفال يوم 3 ديسمبر المقبل باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، كما دعت الطلاب إلى التطوع في الأنشطة المتنوعة للوزارة والانخراط في العمل التنموي وتقديم رسائل إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الوزارة تحتفل في 5 ديسمبر باليوم العالمي للتطوع، وذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني.

وشهدت وزيرة التضامن فعاليات التوعية بخطورة الإدمان، والتي نظمها صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي ضمن حملة (أنت أقوى من المخدرات).

وفي نهاية الزيارة، شهدت وزيرة التضامن توقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة للتعاون في مجال تدريب طلاب الجامعة بمراكز التأهيل التابعة للوزارة، فيما تقدم الجامعة بموجبها عددا من المنح في الدراسات العليا للعاملين بمراكز التأهيل.