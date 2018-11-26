"الوزراء" ينفي غلق باب الحجز في شقق مشروع "جنة"

كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الإثنين، أن باب حجز الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر بجميع المدن التي يشملها المشروع مازال مفتوحًا.

وقال المركز في بيان له، إن وسائل التواصل الاجتماعي نشرت أنباء أفادت بانتهاء الحجز في الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر بجميع المدن التي يشملها المشروع، لافتًا إلى إلى أنه بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أكدت عدم صحة ما تردد بشأن نفاد جميع الوحدات السكنية المطروحة بمشروع جنة للإسكان الفاخر.

وأضاف المركز، أن باب الحجز مازال مفتوحاً أمام المصريين المنطبق عليهم شروط هذا المشروع سواء بالداخل أو المقيمين بالخارج، الذين سبق لهم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني، ودفع مقدمات الحجز في المواعيد المحددة.

وأوضحت الوزارة، أن الوحدات التي نفدت بمشروع جنة هي تلك الموجودة في مدينة الشيخ زايد فقط، أما باقي المدن -التي يشملها المشروع- فيوجد بها وحدات متاحة وهى ( أكتوبر والشروق والعبور ودمياط الجديدة والمنيا الجديدة(، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إحجام المواطنين عن شراء الوحدات.

وفى ذات السياق، أكدت الوزارة على سعي الدولة الدوؤب لتوفير وحدات سكنية مناسبة لجموع مواطنيها سواء بالداخل أو الخارج، مشيرة إلى أن المشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة تغطى كافة احتياجات وطلبات جميع الشرائح المجتمعية المختلفة بالداخل والخارج.

وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.