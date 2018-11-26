الهيئة العامة للأرصاد الجوية تجتاز التفتيش الدولي بنجاح

كتب- طه عبيد:

هنأ الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، وجميع العاملين بها؛ لاجتيازهم إجراءات التفتيش من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على مركز القاهرة الإقليمي للتدريب، والذي يجرى كل أربع سنوات.

وقال الفريق يونس، إن هذا الإنجاز الذي حققته هيئة الأرصاد الجوية، يعد نجاحًا كبيرًا لجميع قطاعات الطيران المدني.

وأضاف في تصريحات صحفية، الاثنين: "نعمل جميعًا تحت مظلة واحدة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة الطيران المدني المصري، ينعكس على جودة البرامج والدورات التي تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الفترة القادمة إلى العاملين بقطاع الطيران".