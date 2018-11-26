نشاط الرئيس وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أهم موضوعات صحف القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

تناولت الصحف الصادرة اليوم عددًا من الموضوعات المتنوعة، منها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ22 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطورات الأوضاع في سوريا وكذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنها حرصت في رؤيتها في هذا المجال على تطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات، وإقامة المدن الذكية، وتمكين مختلف فئات المجتمع من استخدام الخدمات الرقمية، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي بأهمية التحول الرقمي، وهو ما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في المجتمع المصري عبر توطين التكنولوجيا في محافظات مصر المختلفة، وتوفير بيئة تشجع على بناء قدرات الشباب، والنهوض بصناعة وتصميم الإلكترونيات.

وأشارت الصحف إلي أن ذلك جاء في كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقاهرة أمس الأحد.

وأضاف أنه استكمالًا للجهود التي تهدف لإنشاء جيل جديد قادر على قيادة برامج التحول الرقمي وإدارة أنظمة العمل في البيئة الرقمية، وتشجيع وتحفيز الإبداع التكنولوجي.

كما أبرزت الصحف، قرار محكمة النقض، في حكم بات أمس بمعاقبة 9 متهمين بالإعدام شنقًا لإدانتهم باغتيال النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، وتضمن الحكم معاقبة متهم بالحبس مع الشغل سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية دون ترخيص وتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد لـ6 متهمين وتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد 15 عاما لـ4 متهمين آخرين، وتخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المشدد 3 سنوات لمتهم.

وأشارت إلى أن الحكم شمل عدم جواز طعن متهمين محكوم عليهما غيابيًا، وألزمت الطاعنين المحكوم عليهم بدفع مبلغ قدره 434 ألف و938 جنيهًا قيمة ما أتلفوه من ممتلكات عامة، كما برأت المحكمة 5 متهمين.

وفي الشأن الخارجي، أشارت الصحف إلى اتهام الإعلام الرسمي السوري فصائل معارضة بقصف حيين في مدينة حلب بـ"قذائف صاروخية تحوي غازات سامة" ما أسفر عن إصابة عشرات المدنيين بحالات اختناق.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن "المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت مساء أمس الأول حيى الخالدية وشارع النيل فى مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجّرة تحتوي غازات سامة"، فيما نقل التليفزيون الرسمي عن مدير صحة حلب زياد حج طه قوله إن القصف أدى إلى إصابة 100 مدني بحالات اختناق، وهي تتلقى العلاج والوضع تحت السيطرة.

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان تسجيل حالات اختناق 32 شخصًا بينهم ستة أطفال و13 سيدة في حيي الخالدية وجمعية الزهراء، حيث انتشرت رائحة غاز الكلور، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من تحديد الجهة المسئولة عن هذا الهجوم.

دوليًا، اهتمت الصحف بمصادقة قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل مقر الاتحاد، علي اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست" والإعلان الذي يحدد العلاقة مع المملكة المتحدة في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الاوروبي.

وقالت الدول الاوروبية في البيان الختامي لقمة بروكسل إن "‬المجلس الاوروبي يوافق علي اتفاق انسحاب المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية من الاتحاد الأوروبي ومن الهيئة الأوروبية للطاقة النووية"، مؤكدة العمل على إرساء "‬أقرب علاقة ممكنة" مع لندن بعد بريكست.