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الأرصاد عن طقس اليوم: احتمال سقوط أمطار.. والعظمى في القاهرة 26

06:35 ص الإثنين 26 نوفمبر 2018
الأرصاد عن طقس اليوم: احتمال سقوط أمطار.. والعظمى في القاهرة 26

ارشيفية

(مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن يسود طقس لطيف حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

وأضافت الهيئة أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على شمال الدلتا والسواحل الشرقية، والرياح تكون أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى غرب البلاد.

ونشرت توقعاتها لدرجات الحرارة على بعض المدن والمحافظات المصرية والمدن العربية والعالمية، والتي جاءت كما يلي:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 23

شبين الكوم 16 23

طنطا 16 23

دمنهور 17 23

الإسكندرية 17 23

بلطيم 16 23

مطروح 15 22

السلوم 16 21

سيوة 09 23

بورسعيد 17 22

دمياط 17 23

الزقازيق 14 23

الاسماعيلية 13 24

السويس 14 24

العريش 12 23

رفح 12 22

رأس سدر 13 23

نخل 07 20

طابا 15 23

كاترين 08 18

الطور 16 25

شرم الشيخ 18 28

الغردقة 16 27

مرسى علم 18 28

الفيوم 12 24

بنى سويف 12 24

المنيا 12 24

أسيوط 11 25

سوهاج 13 25

قنا 14 26

الأقصر 14 26

أسوان 15 26

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