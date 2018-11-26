حدث ليلا| تعديل امتحانات أولى ثانوي.. والـ"الحبة الروز" في مصر.. وتحذير من "pubg"

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي، نستعرضها في التقرير التالي:

في الأخبار:

استجابة للطلاب.. وزير التعليم يوجه بتعديل جدول امتحانات "أولى ثانوي"

بعد مقتل مدرسة الإسكندرية على يد طالب.. أستاذ طب نفسي يحذر من "بابجي"

"الحبة الروز".. الصحة توافق على دواء يعالج ضعف الرغبة الجنسية للسيدات

"الصحة": 121 نوع دواء ناقص.. ونائبة تطالب بوقف خدمة "الدليفري"

الحوادث

ليلة سقوط علي أشجان وعبده قولحة.. مزقا شابا بـ25 طعنة لسرقة توك توك بالبدرشين

جريمة الصحراء| مقاول أهان عامل فقتله بـ"شوكة اللودر" ودفنه في أكتوبر

جريمة إمبابة| عاطف قتل والده ونام بجواره: "كان بيكرهني وبيرميني في مستشفى العباسية"

الرياضة

وكيل كارتيرون يكشف وجهته المقبلة و3 لاعبين "مفاجأة" كان يفضلهم بالأهلي

تحت قيادة جاريدو.. الرجاء يقهر فيتا بثلاثية في نهائي الكونفدرالية

أزمة في مونديال الأندية.. واقتراح بإقامة نهائي ليبرتادوريس بأبو ظبي

الفن

"اتجوزي وبعدين اشتغلي رقاصة".. المطربة نهال كمال تروي نصيحة أُمِّها - فيديو

النشرة الفنية| أحدث ظهور لعمرو دياب ودينا الشربيني ومحمد كريم بصحبة ولي العهد السعودي

بالصور- تفاصيل اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

شؤون عربية ودولية

أهم التصريحات في 24 ساعة: زيارات لدول عربية قريبًا جدًا

العالم في صور: الخروج البريطاني يكتب حلقاته الأخيرة.. وحلب تصاب بالاختناق

الاتحاد الأوروبي يحث روسيا وأوكرانيا على "ضبط النفس"

البرلمان الأوكراني يبحث فرض الأحكام العرفية عقب حادث "البحر الأسود"

موسكو: لدينا دليل دامغ على استفزاز كييف

ملك البحرين يمنح ولي العهد السعودي وسام "عيسى آل خليفة"