استجابة للطلاب.. وزير التعليم يوجه بتعديل جدول امتحانات "أولى ثانوي"

كتبت - ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه استجابةً لرأي الطلاب في الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم، فيما يخص جدول الامتحانات، فقد كلف رئيس قطاع التعليم العام، تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بما يضمن أداء امتحان مادة واحدة في اليوم، مع وجود فواصل مناسبة، بالإضافة إلى تفادي رأس السنة الميلادية والأعياد الدينية.

وكلف الوزير، بالإضافة إلى ذلك بزيادة الوقت المخصص للامتحانات نظرًا لحداثة التجربة على الطلاب، بالإضافة إلى جدولة الامتحان الأول في نهاية الفصل الدراسي الأول، ثم جدولة الامتحان الثاني للترم الأول بعد إجازة نصف العام.

جاء هذا عقب اعتراض عدد كبير من طلاب الصف الأول الثانوي، على الجدول الذي أعلنته الوزارة، بسبب قصر الأزمنة المخصصة للإجابة بما يتراوح بين 40 و100 دقيقة فقط، وعقد الامتحانت في أيام متتالية دون فواصل، بالإضافة إلى عقد أكثر من امتحان في نفس اليوم.

وأوضح الوزير، في منشور له على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، اليوم الاثنين، مجموعة من الملاحظات المهمة كالتالي:

1) لا تضاف نتائج هذه الامتحانات للمجموع التراكمي لدفعة 2018-2019 الحالية.

٢) هناك امتحانان للتيرم الأول بالإضافة إلى امتحانان للتيرم الثاني، دعوني أشرح كيفية احتساب المجموع العام للسنة والذي يحدد النجاح والرسوب:

تيرم 1: نتخيل أن الطالب حصل على درجة 30\100 ثم درجة 65\100 في الامتحانين. سنسجل الأعلى منهما، أي 65\100 للترم الأول.

ترم 2: نتخيل أن الطالب حصل على درجة 20\100 ثم درجة 45\100 في الامتحانين. سوف نسجل الأعلى منهما، أي 45\100 للترم الثاني.

المجموع الكلي: متوسط الدرجتين: (65+45)\2 = 55\100 وهذه درجة "نجاح".

المثال أعلاه يوضح أن الرسوب في واحد أو أكثر من هذه الفرص لا يفقد الطالب الفرصة الكاملة لاجتياز العام الدراسي. لذلك نأمل أن لا ننزعج من الامتحان، وأن نركز فقط على اكتساب العلم والمعرفة مع ملاحظة عدد فرص التحسين المتاحة في هذا النظام.

- لاحظ أنه لو حسبنا متوسط الدرجات بدلاً من الدرجة الأعلى في كل تيرم لكانت النتيجة مختلفة. في هذه الحالة سيكون درجة الترم الأول 47.5 والثاني 32.5 والمجوع الكلي 40\100 أي رسوب!.

3) نماذج الأسئلة الجديدة لا تحتاج وقتًا مثل الامتحانات القديمة ولذلك أزمنة الامتحانات أقصر عمومًا ورغم هذا فقد كلفت القطاع بزيادة الأزمنة حتى يتعود الطلاب على النظام الجديد ولتيسير الفترة الانتقالية من الفكر القديم إلى الجديد.

وأكد الوزير أن الجدول الجديد سيعلن يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر.​