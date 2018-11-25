فريق جامعة القاهرة يفوز بالمركز الأول في المسابقة الدولية لهندسة الطيران والفضاء

كتب- محمد قاسم:

حقق فريق من طلاب قسم هندسة الطيران والفضاء بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، المركز الأول في المرحلة الأولى بالمسابقة الدولية للجامعات في مجال هندسة الطيران والفضاء "AIAA Design Build Fly"، التي ينظمها سنويًا المعهد الأمريكي لعلوم الطيران والفضاء، والمقرر إقامة مرحلتها النهائية في ولاية أريزونا الأمريكية، في منتصف شهر أبريل 2019.

وشارك بالمرحلة الأولى من المسابقة 140 فريقًا يمثلون 140 جامعة حول العالم، والتي اجتازها 113 فريقًا، وجاء ترتيب الفرق بناءً على تقييم المقترح المُقدم من كل فريق من الفرق المشاركة لتنفيذ المهام المطلوبة للمسابقة، حيث تمكن فريق جامعة القاهرة من الحصول على المركز الأول بهذه المرحلة.

وضم فريق جامعة القاهرة 11 طالب وطالبة من قسم هندسة الطيران والفضاء بكلية الهندسة بفرق دراسية مختلفة، وهم محمد هشام، وعمرو صابر، وأحمد هشام بالفرقة الثالثة، وأحمد يحيي، وإيمان نبيل، وروان إسماعيل، ومحمد أشرف، وفتحي حسن، ومحمد حسني بالفرقة الثانية، ومصطفي أسامة، وأحمد الشافعي بالفرقة الرابعة. ويشرف على فريق الجامعة بالمسابقة الدكتور أسامة سعيد رائد الجمعية العلمية بقسم هندسة الطيران والفضاء، ويعاونه كل من المهندس مهند دراز المدرس المساعد بالقسم، والمهندس محمد حته طالب دراسات عليا بالقسم.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بما حققه الفريق الطلابي من كلية الهندسة في المرحلة الأولى بالمسابقة الدولية للجامعات في مجال هندسة الطيران والفضاء، مُشيرًا إلى قدرة طلاب جامعة القاهرة على خوض المنافسات المحلية والدولية المتعلقة بالإبتكار.