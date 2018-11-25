وفد حركة فتح يصل القاهرة تمهيدًا لاستكمال المصالحة الفلسطينية

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، وفد من حركة "فتح الفلسطينية" قادما من رام الله في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين المصريين؛ لاستكمال جهود المصالحة الفلسطينية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار اليوم الأحد، إن وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد، وصل القاهرة، ويضم أعضاء اللجنة المركزية حسين الشيخ وروحي فتوح، ووصل الوفد قادما من رام الله عن طريق العاصمة الأردنية عمان.

وكان المتحدث الرسمي باسم فتح عاطف أبو سيف، قال في تصريحات سابقة إنه "من المبكر الحديث عن تقدم، قبل أن نستمع من مصر حول مخرجات ونتائج حواراتها مع حماس".

وعبّر متحدث الحركة عن أمله بأن تكون اللقاءات والحوارات التي جرت خلال اليومين الماضيين بين حماس ومسؤولين مصريين "قد أثمرت عن إقناع حماس بإنهاء الانقسام والذهاب للمصالحة الحقيقية".