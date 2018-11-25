جامعة عين شمس تكرم طلابها المتفوقين رياضيًا- صور

كتب- محمد قاسم:

كرّم الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عددًا من طلاب كلية التجارة المتفوقين رياضياً من الحاصلين على مراكز رياضية متقدمة على مستوى العالم وعلى مستوى الجمهورية، وهم " الطالب محمد اللقاني، الحاصل على المركز الثاني في بطولة العالم للكاراتيه، والطالب هشام محمد، الحاصل على المركز الأول في بطولة الجمهورية لألعاب القوى لذوي القدرات الخاصة، والطالب محمد رفعت، الحاصل على المركز الثاني في بطولة الجمهورية للتنس الأرضي لذوي القدرات الخاصة".

جاء ذلك بحضور أ.سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وأ.د. جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث و د.حنان حسين مدير وحدة دعم الطلاب ذوي القدرات الخاصة.