كرم كردي: جمعية الصيادلة في 30 نوفمبر "باطلة"

كتب - أحمد جمعة:

وصف كرم كردي، المرشح المحتمل لمنصب نقيب الصيادلة، الجمعية العمومية التي تعتزم نقابة الصيادلة عقدها يوم 30 نوفمبر الجاري، بـ"الباطلة".

وقال "كردي" في بيان اليوم الأحد: "الصيادلة لن ينسوا أحداث العنف المشينة التي وقعت داخل أسوار النقابة، وللأسف يظهر في الأفق بوادر أن هذه الأحداث قد تتكرر مرة أخرى في الاجتماع الذي تمت الدعوة له في 30 نوفمبر تحت مسمى بالخطأ الجمعية العمومية العادية لنقابة صيادلة مصر، والدعوة في الأساس باطلة ثم أن مكان إقامة هذا الاجتماع مرفوض وذلك لعدة أسباب، وعليه فإن كل ما يصدر عن هذا الاجتماع هو باطل قانونًا ومنعدم التأثير وأي محاولات لتزوير إرادة الصيادلة والتحايل على القانون مرفوضة جملة وتفصيلا".



وأضاف: أن الموعد القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة صيادلة مصر هو في شهر مارس من كل عام، وهي تتم مرة واحدة في العام، ورغم الالتفاف على ذلك وإقامة جمعية عمومية عادية في 30 يونيو الماضي إلا أنها كانت باطلة ولم تعترف بها الجهات الحكومية وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لم يحضر ولم يعتد بالجمعية، وللأسف فإن عدم الالتزام بالقوانين واللوائح والأصول لن يؤدي إلا إلى المزيد من إضعاف هيبة النقابة وتشويه صورتها أمام مؤسسات الدولة وإظهارها كجهة لا تلتزم بالقوانين واللوائح.

وذكر كرم كردي أن عقد مثل هذا الاجتماع في الفترة الحالية هو تمهيد لحدوث مشاحنات أخرى، ويتحمل المسئولون عن تنظيم هذا الاجتماع مسئولية أي عنف يضار فيه الصيادلة في أشخاصهم وأيضا في سمعة المهنة.

ولفت إلى أن القاعة التي أعلن عن إقامة الاجتماع فيها لا تتسع لأكثر من نصف الصيادلة الواجب حضورهم لاكتمال النصاب القانوني وهو 500 صيدلي، ما يزيد من نسبة حدوث مشاحنات، وربما تكون هناك نية مبيتة بالفعل لاصطناع الازدحام داخل القاعة مما يهيئ الوضع لأحداث عنف.