"أبو شقة": السيسي راعي الديمقراطية في مصر وندعوه لحضور مئوية الوفد

كتب- محمد نصار:

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، إن الحزب داعم للدولة المصرية طوال تاريخه، مشيرًا إلى أن الاحتفال بمئوية حزب الوفد تنقسم إلى شقين الأول هو الاحتفال بمئوية ثورة 1919، وتعد ثورة 30 يونيه هي الوجه الآخر لثورة 1919، والشق الثاني هو الاحتفال بمئوية حزب الوفد.

وأضاف أبوشقة، في بيان، اليوم الأحد، أن الحزب سيوجه الدعوة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور تلك الاحتفالية باعتباره راعي الديمقراطية وهو رجل وطني وهذا الاحتفال وطني، مؤكدًا أن حزب الوفد ليس خاصًا بالوفديين فقط بل للمصريين جميعًا.

ودعا رئيس الحزب، جموع الشعب المصري إلى الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية للتأكيد على تاريخية الحزب ودوره الوطني والذي يعد جزءًا رئيسيًا في تاريخ الحركة الوطنية المصرية، موضحًا أن الاحتفالية تشهد حضور العديد من سفراء الدول ودعوة حزب المؤتمر الهندي.