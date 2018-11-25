لأول مرة.. مصر تصدر علف البنجر إلى الصين

كتب-أحمد مسعد:

كشف الدكتورأحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه استقبل مساء أمس نائب رئيس جمارك الصين؛ لبحث توسيع نشاط مصر التصديري.

وأضاف العطار، لمصراوي، الأحد، أن مصر بدأت في التصدير للعديد من الدول.

وأوضح العطار، أن الوفد الصيني جاء لتوقيع مذكرة تفاهم لبروتوكول تصدير علف البنجر المصري لأول مرة إلى الصين.

وقال إن التوقيع الاثنين المقبل، بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الجمارك المصرية.

وتابع: "استطاعت مصر في الفترات الأخيرة فتح باب تصديري كبير بالقارة الأسيوية".