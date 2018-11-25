  • عاجل: حادث غرق معدية البحيرة.. تغطية خاصة (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    معدية البحيرة كمين العياط مهرجان القاهرة السينمائي جمال خاشقجي الطقس محمد صلاح أسعار الذهب

    لأول مرة.. مصر تصدر علف البنجر إلى الصين

    04:15 م الأحد 25 نوفمبر 2018
    لأول مرة.. مصر تصدر علف البنجر إلى الصين

    الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة

    كتب-أحمد مسعد:

    كشف الدكتورأحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه استقبل مساء أمس نائب رئيس جمارك الصين؛ لبحث توسيع نشاط مصر التصديري.

    وأضاف العطار، لمصراوي، الأحد، أن مصر بدأت في التصدير للعديد من الدول.

    وأوضح العطار، أن الوفد الصيني جاء لتوقيع مذكرة تفاهم لبروتوكول تصدير علف البنجر المصري لأول مرة إلى الصين.

    وقال إن التوقيع الاثنين المقبل، بحضور الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الجمارك المصرية.

    وتابع: "استطاعت مصر في الفترات الأخيرة فتح باب تصديري كبير بالقارة الأسيوية".

    أحمد العطار وزارة الزراعة علف البنجر الصين عزالدين أبوستيت

    الخبر التالى:

    "أبو شقة": السيسي راعي الديمقراطية في مصر وندعوه لحضور مئوية الوفد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان