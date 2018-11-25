برلمانية: وزير الكهرباء يوفد لجنة لبحث مشاكل "عزبة النخل الغربية"

كتب- محمد نصار:

قالت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنات البرامج والآداء، إن لجنة من وزارة الكهرباء، عاينت اليوم مشاكل ظهور الكابلات وأسلاك الكهرباء، في عزبة النخل الغربية، في استجابة للشكوى التي تقدمت بها للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء.

وأضافت سيلفيا نبيل، في بيان، اليوم الأحد، أن المنطقة تعاني من وجود كابلات كهرباء، فوق مستوى الأرض، مما يشكل خطرًا على حياة الأهالي، وهو ما أكدته لجنة الكهرباء، خلال الزيارة التي قامت بها اليوم، للعمل على حل تلك المشاكل.