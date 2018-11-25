نموذج المترو.. "مواصلات مصر" تدرس تطبيق تعريفة جديدة للركوب

كتب- محمد نصار:

أعلن هشام طه، رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، إجراء دراسة لتجزأة قيمة الرحلة طبقًا لعدد المحطات التي يقطعها الراكب ويتم خصمها من قيمة الكارت.

جاء ذلك خلال لقائه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأحد.

وأشار إلى تطبيق أول نظام لتعريف المواطن بموعد وصول الأوتوبيس بالقاهرة كأول مدينة بإفريقيا كلها يتم من خلال تحميل تطبيق على المحمول، كما يجري التفاهم مع هيئة النقل العام لتطبيقه على عدد من خطوط أتوبيسات الهيئة، مؤكدًا أهمية تطبيق المنظومة الإلكترونية لإدارة الأسطول حيث يتم مراقبة السائق والسيارة والتدخل في زمن التقاطر أوتوماتيكيًا.

واستعرض طه، خطة الشركة للوصول إلى 52 خطًا تغطي القاهرة وتربطها بالمدن الجديدة مع نهاية العام المقبل بزيادة أسطول الشركة، مؤكدًا أنه تم تفعيل الكارت الذكي المدفوع مقدمًا بديلًا عن التذاكر الورقية والذي يقدم تخفيض على سعر التذكرة المقررة، وتم ربطه مع مترو الانفاق لإمكانية ركوب حامله المترو، كما تم وضع خطة مسارات خطوط الشركة على خريطة مسارات مترو الأنفاق بالقاهرة وربط محطاتها مع محطات التوقف الرئيسية للمترو وذلك في إطار سياسة الدولة لتحقيق التكامل ما بين وسائل النقل العامة والتيسير على المواطنين باستخدام المترو وأتوبيسات الشركات بكارت واحد.

وما ذكره رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر، طبقته شركة المترو حينما تغيير نظام التذاكر والاشتراكات، فبعد أن كانت التذكرة موحدة السعر لجميع المحطات، تم تقسيم المحطات إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى حتى 9 محطات وسعر التذكرة فيها 3 جنيهات، والمرحلة الثانية 16 محطة وسعر التذكرة 5 جنيهات، والمرحلة الثالثة حتى جميع المحطات بسعر 7 جنيهات.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة بالاستمرار في خططها لتطوير أسطول هيئة النقل العام وتحديثه وزيادة أعداده وتوفير أوتوبيس لائق لمواطني القاهرة سواء من موازنة الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص بتوفير أوتوبيسات وميني باصات من ماركات عالمية وكفاءة عالية وإمكانيات حديثة ومميزة لتشجيع شريحة أكبر من المواطنين على استخدامها وترك سياراتهم الخاصة مما يساهم في تخفيف الضغط المروري على شوارع العاصمة.

وشدد المحافظ، على حرصه على تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للشركة لاستكمال مسيرتها في الدفع بالأوتوبيسات والميني باص الذكي لتغطية أحياء القاهرة وربط المدن الجديدة بالقاهرة، مشيرًا إلى مزايا أوتوبيسات الشركة والتي تعمل من خلال منظومة إلكترونية تدار باحترافية مع مزايا أخرى حيث أنها مكيفة على مدار العام ومزودة بشاشة للدفع الإلكتروني وانترنت مجاني وشاشات لعرض المسارات والمحطات التالية وإذاعة داخلية مع وجود كاميرات مراقبة داخلية وخارجية لضمان سلامة وأمان.