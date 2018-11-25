أولياء أمور طلاب "أولى ثانوي" ينتقدون جدول الامتحانات.. والوزير يرد

كتبت - ياسمين محمد:

ثارت حالة من الجدل بين طلاب وأولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي العام؛ بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، جدولي امتحاني الفصل الدراسي الأول، وفقًا لنظام التقييم الجديد، مساء السبت.

ووفقًا للجدول، يبدأ الامتحان الأول في 29 ديسمبر المقبل، وينتهي في 3 يناير 2019، ستة أيام متتالية دون فواصل، مع تضمين كل يوم امتحانين مثل: "الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية"، "التاريخ والأحياء"، "الفيزياء والجغرافيا"، و"الكيمياء والفلسفة".

أما الامتحان الثاني يبدأ بعد أسبوعين من انتهاء الامتحان الأول، في 17 يناير 2019، ويستمر، حتى 24 يناير بنفس ترتيب المواد في الجدول الأول.

صدمة أصابت أولياء الأمور، وطلاب الصف الأول الثانوي، نظرًا لعدم اعتيادهم على هذا النظام الجديد من التقييم، من ناحية أداء أكثر من امتحان في يوم واحد، وتخصيص أزمنة قصيرة للإجابة تتراوح بين 40 دقيقة و100 دقيقة، في حين أن الطلاب اعتادوا على أداء الامتحانات في أزمنة تتراوح بين 180 دقيقة و90 دقيقة على أقل تقدير.

قالت إحدى أولياء الأمور: "إزاي طالب أول مرة يشوف مواد زي: الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والفلسفة، يمتحن كل مادة منها في 40 دقيقة بس"، واستكملت أخرى: "اعترض بشدة على الجدول لأنها مرحلة جديدة بالنسبة للطلاب، إزاي يضغطوهم بالشكل ده، إحنا عايزين جيل سوي مش معقد".

أما الطالبة بسنت أشرف، فأكدت رفضها للجدول: "مادتين كتير في اليوم ومفيش فواصل، ووقت المادة قصير جدًا حرام والله".

وإلى جانب ضغط الجدول، وأزمنة الإجابة، تقيس أسئلة الامتحانات وفقًا للنماذج الاسترشادية التي أتاحتها الوزارة للطلاب، مهارات الفهم والتحليل ومهارات التفكير العليا، ولا تقيس مهارات الحفظ والاستظهار التي أتقنها الطلاب خلال سنوات الدراسة الماضية.

وقال محمود فكري ولي أمر: "إزاي تطبيق نظام الثانوية الجديد يبدأ بالامتحانات، من غير تدريب الطلاب خلال الفصل الدراسي، ابني من أول السنة بيدرس في المدرسة والدروس الخصوصية بالنظام القديم، اللي هو بيحفظ المنهج اللي الوزارة ماغيرتهوش، لما شاف الأسئلة الاسترشادية كإنه أول مرة يشوف المواد".

وتابع الطالب محمد عادل: "الوزير لما قال فيه نظام تقييم جديد، كان المفروض هنستلم تابلت من أول السنة عليه فيديوهات بتشرح كل مادة بشكل يخلينا نفهمها، لكن احنا دلوقتي ولا استلمنا تابلت، ولا شوفنا الفيديوهات وبنذاكر بالطريقة القديمة من أول السنة".

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، خلال الأسبوع الماضي، أمثلة استرشادية للامتحانات الصف الأول الثانوي وفقًا لنظام التقييم الجديد، موجهة الطلاب بالتدريب على مثل هذا النوع من الأسئلة الذي يقيس مهارات الفهم وليس الحفظ: للاطلاع على الأمثلة الاسترشادية (اضغط هنا ).

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على ما أثير بشأن جدول الامتحانات، قائلًا، إن الطلاب أمامهم فرصتين للامتحان في كل فصل دراسي، مؤكدًا أن الامتحانات الأربعة لهذا العام الدراسي لا تدخل في حساب المجموع التراكمي: "وبالتالي ليس من الحكمة كثرة الجدل".

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الوزارة اتجهت لهذه الطريقة من الامتحان في محاولة منها لصرف النظر عن الامتحانات والتركيز على التعلم.

ويبدأ تطبيق نظام الثانوية التراكمية، اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2018/2019، إذ يؤدي الطلاب 4 امتحانات خلال العام، اثنان منهما نهاية الفصل الدراسي الأول، وآخران في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ويحتسب للطالب درجات أعلى امتحان بكل فصل دراسي.

ويعد الصف الأول الثانوي هذا العام الدراسي تجريبيًا، لن تضاف درجاته للمجموع التراكمي، ويشترط نجاح الطالب فقط للانتقال للصف الثاني الثانوي.