مقابل رعاية الزوج والأولاد.. برلمانية تقترح منح المرأة مكافأة نهاية خدمة بعد الطلاق

كتب- محمد قاسم:

طالبت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، بتشريع قانوني يتيح للمرأة المتفرغة لخدمة زوجها وأولادها، الحصول على "مكافأة نهاية الخدمة" بعد الطلاق.

وقالت نصير، خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أمس السبت، إن "المرأة التي تُطلق بعدما أمضت 5 سنوات في بيت زوجها، يجب أن تحصل على 5% من دخل زوجها، وتزيد هذه النسبة بحسب سنوات الزواج، فإذا طلقت بعد 10 سنوات، تحصل على 10% من دخله، 15 عامًا تحصل على 15% من دخله، أما إذا أمضت معه 25 عامًا يجب أن تقاسمه دخله مناصفةً".

وأشارت النائبة، إلى أن تقصد بحديثها المطلقة التي أُكرهت على ترك بيتها، أما المختلعة فهي تخلع زوجها بإرادتها وتتنازل عن كل مستحقاتها.