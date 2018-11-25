محافظ شمال سيناء يقوم بزيارة مفاجئة لمخازن شركة الجملة في العريش
العريش- أ ش أ:
قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بزيارة مفاجئة لمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى مدينة العريش، حيث قدم الشكر للعاملين.
وأكد فتحى راشد وكيل وزارة التموين فى شمال سيناء أن الزيارة تمت بشكل مفاجىء لمخازن فرع شركة الجملة فى العريش.
وأشار إلى أن المحافظ قد أبدى اعجابه بالنظافة ونظافة الفرع، وتقديره لكل العاملين لالتزامهم بالعمل.
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