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محافظ شمال سيناء يقوم بزيارة مفاجئة لمخازن شركة الجملة في العريش

04:46 ص الأحد 25 نوفمبر 2018
محافظ شمال سيناء يقوم بزيارة مفاجئة لمخازن شركة الجملة في العريش

العريش- أ ش أ:

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بزيارة مفاجئة لمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى مدينة العريش، حيث قدم الشكر للعاملين.

وأكد فتحى راشد وكيل وزارة التموين فى شمال سيناء أن الزيارة تمت بشكل مفاجىء لمخازن فرع شركة الجملة فى العريش.

وأشار إلى أن المحافظ قد أبدى اعجابه بالنظافة ونظافة الفرع، وتقديره لكل العاملين لالتزامهم بالعمل.

محافظ شمال سيناء محمد شوشة مخازن الجملة العريش

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