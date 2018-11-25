اليوم .. "الدراسات الإسلامية" تنظم مؤتمرها الدولي الرابع بعنوان "الفكر المقاصدي"

كتب- محمود مصطفى:

تنظم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، اليوم الأحد، مؤتمرها الدولي الرابع تحت عنوان "الفكر المقاصدي في العلوم الإسلامية والعربية" .

و ينطلق المؤتمر على مدار يومي الأحد والإثنين الموافق 25-26 نوفمبر الجاري، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

وفقا لبيان، أوضحت الدكتورة اعتماد عبدالصادق، عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، أنه سيتضمن أحد عشر محورا تتمثل في: الفكر المقاصدي في الأدب والنقد، والفكر المقاصدي في البلاغة، والفكر المقاصدي في المجال اللغوي وفي مجال أصول اللغة.