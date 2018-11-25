لأول مرة في التاريخ.. البعثة الأثرية الصينية تبدأ أعمالها اليوم في معبد الكرنك



كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ البعثة الأثرية الصينية، اليوم الأحد، عملها في مصر لأول مرة في التاريخ، في معبد الكرنك بالأقصر.

ومن المقرر، أن تقوم البعثة، بأعمال الحفائر العلمية وترميم وتوثيق المعبد، بناء على اتفاقية التعاون التي وقعها الدكتور خالد العناني وزير الآثار مع مدير معهد الآثار الصينية للعلوم الاجتماعية في أكتوبر الماضي.

يذكر ان مذكرة التفاهم بين الوزارة والمعهد الصينى تهدف الي تنسيق العمل المتعلق بسبل حفظ الآثار، والمشاريع البحثية، وبناء القدرات، وتبادل المعارض المؤقتة، والبعثات الأثرية كما تهدف أيضا إلي دفع ودعم الأنشطة الثقافية والتعليمية والاثرية بهدف رفع الوعي بالتراث الثقافي المصري و الصيني وحمايتهما والحفاظ عليهما ، والتشجيع على تجديد وتشكيل البعثات المناسبة للبحوث والحماية والتقييم والنشر وغير ذلك من فرص التعاون المشتركة في مجال حماية التراث الثقافي.