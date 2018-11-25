"خطة البرلمان" تناقش تعديلات قانون التجاوز مقابل التأخير والضريبة الإضافية.. اليوم

كتب - أسامة عبدالكريم:

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سلسلة اجتماعات الأسبوع المقبل، تبدأ اليوم الأحد وتنتهي الأربعاء لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها عن الحساب الختامى فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى 2016/2017.

وتناقش اللجنة، مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى جمعة و(60) نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (174) لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

كما تناقش فى اليوم نفسه طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز محمد محمود، بشأن مخالفة الكتاب الدورى الصادر عن وزارة المالية للقانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.