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اجتماع طارئ لـ"الصيادلة" لبحث إجراءات الجمعية العمومية.. اليوم

05:00 ص الأحد 25 نوفمبر 2018
اجتماع طارئ لـ"الصيادلة" لبحث إجراءات الجمعية العمومية.. اليوم

كتب - أحمد جمعة:

يعقد مجلس نقابة الصيادلة، اليوم الأحد؛ اجتماعًا طارئاً؛ للوقوف على كافة الإجراءات التي تم اتخاذها استعدادًا للجمعية العمومية العادية المزمع إقامتها يوم 30 نوفمبر الجاري.

كما يناقش المجلس النظر في تحمل نفقات عزاء الصيدلي أحمد طه، الذي قتل في السعودية الأسبوع الماضي، وشيع جثمانه أمس الجمعة.

ووجه الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، الدعوة لأعضاء المجلس لحضور الاجتماع الطارئ.

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