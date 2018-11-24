مصري مقيم بأبوظبي يتبرع بـ10 وحدات غسيل كلوي لمستشفى ديرب نجم

كتب- أسامة عبد الكريم:

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن تبرع (ن-ع) أحد المواطنين المصريين المقيمين بأبوظبي، بـ 10 وحدات غسيل كلوي من أحدث الطرازات، لصالح قسم الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم المركزي، بمحافظة الشرقية؛ للمساعدة في تطوير هذا القسم بعدما شهد حادثة وفاة 3 مرضى وإصابة ٣٣ آخرين في منتصف شهر سبتمبر الماضي، أثناء خضوعهم لجلسة غسيل كلوي.

من جانبها، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المواطن المصري المتبرع بالأجهزة والذي رفض ذكر اسمه، لمعرفة احتياجات مركز الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم المركزي، وتم حصر احتياجات المستشفى بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية، وذلك للمساهمة في عمليات تطويره وتحديثه.

وقالت وزيرة الهجرة إن سلوك المواطن المصري من السعي للتبرع لمركز الغسيل الكلوي بالمستشفى وإصراره على عدم ذكر اسمه إعلاميا، ما هو إلا سمو للنفس، وترفع عن أي شيء سوى تقديم الدعم والمساندة لبلده في هذا الشكل.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج حريصون دائما على تقديم الدعم والمساعدة لبلدهم بأشكال المختلفة، وينتهزون الفرص حتى يردوا جزءا مما يصفونه بالجميل الذي قدمته مصر لكل أبنائها في الخارج.