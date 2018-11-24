"شعراوي": 10.5 مليون جنيه قروض لـ1190 مشروعًا من صندوق التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن التنمية الاقتصادية للقرى تأتي على رأس أولويات الوزراة، باعتبارها المدخل الرئيسي الذي يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة، واستغلال أمثل للموارد المحلية، وزيادة الدخل الفردي والأسري وتحسين مستوى المعيشة؟

وأوضح أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة يعد واحدًا من أهم آليات العمل التي تعتمد عليها الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية المحلية.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم السبت، إن الصندوق وافق على إقراض 1190 مشروعًا منذ بداية العام المالي الحالي في يوليو الماضي، باستثمارات بلغت 10.5 مليون جنيه، وذلك في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية، وغيرها من المشروعات.

وأكد الوزير، أن الصندوق ينفذ سنويًا مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بعضها يستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالمحليات في مجال الإقراض، لتحسين وتطوير آدائهم.

وأوضح اللواء محمد الشبراوي، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق لديه آلية ائتمانية ذات طابع خاص، لتمويل المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، تستهدف القاعدة العريضة من المواطنين في الوحدات المحلية القروية خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، ولا تقاس نجاحاته بمقدار الربحية الناتجة من تعاملاته في نهاية فترة زمنية محددة، ولكن بما تم تحقيقه من أهداف تنموية تسعى الوزارة إلي تحقيقها في جميع القري والمناطق الأكثر احتياجًا.