وزير الدفاع يتوجه إلى السودان لإجراء مباحثات تستهدف تعزيز التعاون العسكري

القاهرة - أ ش أ:

توجه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى العاصمة السودانية (الخرطوم)، في زيارة رسمية يجرى خلالها مباحثات هامة مع كبار المسئولين بدولة السودان.

تهدف الزيارة إلى دعم آفاق التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع التي تشهدها القارة الإفريقية في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، خاصة في مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات فى العديد من المجالات.

كما تهدف الزيارة إلى تنسيق الجهود الرامية لمجابهة التحديات التي تستهدف النيل من الأمن والاستقرار بالمنطقة في ظل التحديات التي تواجه البلدين على الصعيدين العربي والإفريقي.