مفكر قبطي لسعد الدين إبراهيم: زيارتك لإسرائيل "خيانة"

كتب- محمد جمعة:

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن من حق المصريين مهاجمته بسبب إلقائه محاضرة بجامعة تل أبيب في إسرائيل.

وأضاف "إبراهيم" خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء"، اليوم الثلاثاء: "من يريد أن يعارض فليعارض فمن حق الجميع أن يعبر عن رأيه.. فهذه وجهة نظري وعلي تحمل هذه السهام".

وفي المقابل رد جمال أسعد، المفكر القبطي، أن زيارة سعد الدين إبراهيم لإسرائيل تؤثر على المصلحة الوطنية وضد رغبة المصريين، خاصة مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف أسعد أن "سعد الدين" منحاز للدولة الصهيوينة ضد العرب وزيارته لها "خيانة ودعم للاستيطان".

وتابع: "هي حبكت زيارة إسرائيل في التوقيت ده.. إذا أراد سعد إبراهيم الاحتفال بثورة 1919 فليحتفل في مصر".

وكان إبراهيم قد تعرض خلال الأيام الماضية لهجوم حاد بسبب إلقائه محاضرة بجامعة تل أبيب في إسرائيل، لكنه علل ذلك بأنه لبى دعوة للاحتفال بالمئوية الأولى لثورة 1919.​