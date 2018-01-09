وزير السياحة: قبول 2505 استمارة طلب سداد مستحقات دعم الطيران

كتب: يوسف عفيفي

أكد وزير السياحة يحيى راشد، أهمية تطبيق الوزارة لبرنامج تحفيز الطيران الذي يعد بديلاً عن برامج دعم الطيران، بهدف تشجيع الشركات على التعاقد مع أفواج سياحية جديدة بالتنسيق مع شركات الطيران.

وقال راشد، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إن وزارة السياحة تلقت 5209 استمارة بطلبات سداد مستحقات دعم الطيران لمنظمي رحلات الأجانب وشركات الطيران، وتم قبول 2505 استمارات فقط، بعد استدعائهم لصرف مستحقاتهم، مؤكدا أنه لم يتم رفض أي استمارة مستحقة، ويتم الصرف وفقا لجدول زمني محدد.

وأشاد بدور العاملين في الوزارة نظرا للجهد الكبير حيث شاركت فيه 8 لجان من الوزارة من أجل سداد تلك المبالغ المستحقة منذ عامي 2015 و2016، وتم الانتهاء من صرف تلك المستحقات حتى أبريل 2017، مشيرا إلى أن منظومة السياحة المصرية تسير في الطريق الصحيح.