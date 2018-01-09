وزير الصحة يوجه بسرعة تطبيق منظومة التتبع الدوائي

كتب - أحمد جمعة:

وجه الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من إجراءات تطبيق منظومة التتبع الدوائي بهدف الحد من غش الدواء حرصاً على صحة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة مساء الثلاثاء، شارك فيه كل من المستشار تامر عبدالكريم المستشار القانونى لوزير الصحة، والدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والدكتورة راندا عبده المشرف على الإدارة المركزية للمركز القومي للمعلومات بالوزارة، لبحث آخر مستجدات مشروع التتبع والتعقب للدواء الجارى تدشينه بين وزارتي الصحة والإنتاج الحربي بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأكد وزير الصحة في بيان اليوم، أن المشروع سيتم على 3 مراحل؛ تبدأ الأولى بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي المصانع ووزارة الانتاج الحربي، وقطاع الصيدلة ومركز النظم والمعلومات لحصر عدد الصيدليات المسجلة من خلال عقد اجتماعات مع المصانع المحلية، والمرحلة الثانية هي مرحلة توزيع الأدوية على الصيدليات بعد تسجيل الكودين GTIN وSerial Number معا وهو المميز الرئيسى لكل عبوة دوائية داخل كل تشغيلة، والمرحلة الثالثة هي توفير منظومة متكاملة للصيدليات بوجود برنامج وجهاز حاسب آلي وسكانر بكل صيدلية.

جدير بالذكر أن عملية التتبع والتعقب للدواء تعتمد على طباعة مصفوفة بيانات (Data Matrix) مميزة لكل عبوة دوائية وتتكون المعلومات المكودة على المصفوفة من 4 أكواد، أولها GTIN وهذا الكود يميز المنتج عالميًا وهو عبارة عن رقم محدد يعبر عن المنتج الخاص بشركة ما في بلد إنتاجه، ثانيًا Serial Number (الرقم السرى) وهذا الرقم يتم إنتاجه داخليا بواسطة المنتج نفسه ولا يتدخل نظام التعقب في تكوينه، فهو إما رقم عشوائي أو تسلسلى، ثالثًا تاريخ انتهاء الصلاحية وأخيرًا رقم التشغيلة.