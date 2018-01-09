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"عبد العال" يزور نائب السيدة زينب للاطمئنان عليه

09:28 م الثلاثاء 09 يناير 2018
"عبد العال" يزور نائب السيدة زينب للاطمئنان عليه

الدكتور علي عبد العال يزور نائب السيدة زينب للاطمئ

كتب - هاني رجب:

زار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والنائبة سحر طلعت مصطفي رئيس لجنة السياحة بالمجلس، اليوم الثلاثاء، النائب محمد شعبان عضو مجلس النواب عن دائرة السيدة زينب؛ للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لوعكة صحية ودخوله أحد مستشفيات المهندسين.

وقال "شعبان"، في تصريحات لمصراوي، إنه استغل هذه الزيارة لتوقيع استمارة تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018، لكي لا يفوته هذا الحدث.​

علي عبد العال مجلس النواب السيدة زينب لجنة السياحة سحر طلعت مصطفي

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