وزير السياحة يتعهد بفتح العمرة 5 أشهر وتحديد سقف المعتمرين

كتب - أحمد علي ويوسف عفيفي:

أكد وزير السياحة يحيى راشد، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العليا للحج والعمرة ستجتمع نهاية الشهر الجاري، لبحث موضوع العمرة على أن ترسل ما ستصل إليه من صيغة توافقية للجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم مع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة سحر طلعت مصطفى، وعدد من أعضاء اللجنة ووليد خليل عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ممثلا عن غرفة شركات السياحة.

وتعهد راشد، بتفعيل توصية لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ببدأ رحلات العمرة يوم 18 فبراير المقبل، ومراعاة فتح باب العمرة لمدة 5 أشهر مع وضع سقف بعدد معين من المعتمرين، موضحا أن منظومة السياحة المصرية تسير في الطريق الصحيح.

وأشار وزير السياحة إلى وجوب أن تكون الأولوية لرحلات العمرة لمن لم يسبق لهم أداء العمرة قبل ذلك، ومنح الفرصة لهم لأداء الشعيرة الإسلامية.