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"رياضة البرلمان" تستدعي وزيرى قطاع الأعمال والشباب الأسبوع المقبل

09:04 م الثلاثاء 09 يناير 2018
"رياضة البرلمان" تستدعي وزيرى قطاع الأعمال والشباب الأسبوع المقبل

النائب محمد فرج عامر

كتب - أحمد علي:

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد فرج عامر، باستدعاء وزير قطاع الأعمال، بشأن عدم تنفيذ توصيات لجنة الشباب والرياضة بنقل ملكية نادي "أهلية أبو زعبل" التابع للشركة الأهلية للصناعات المعدنية لوزارة الشباب والرياضة.

كما أوصت اللجنة في اجتماعها اليوم، الثلاثاء، بإرسال خطاب للقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بشأن الموضوع نفسه لسرعة نقل ملكية نادي أهلية أبوزعبل لوزارة الشباب والرياضة.

كما أوصت اللجنة في اجتماعها اليوم أيضا، باستدعاء وزير الشباب والرياضة بالبرلمان لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد، بشأن دعم مراكز الشباب أعضاء الاتحادات الرياضية، ويتم تحديد موعد لعقد اجتماع موسع لمناقشة طلبى الإحاطة في حضور الوزراء المعنيين بالأمر.

لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب محمد فرج عامر وزير قطاع الأعمال

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