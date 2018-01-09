مُتحدث البرلمان الجديد يكشف تفاصيل الخطة الإعلامية للمجلس

كتب - محمد نصر:

قدَّم النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، الشكر للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس؛ لاختياره متحدثًا رسمياً باسم المجلس، موضحًا أن هذا المنصب يحتاج إلى جهد كبير.

وقال "حسب الله"، في تصريحات لمصراوي، إنه بصدد وضع خطة عمل داخل المجلس للتعامل مع وسائل الإعلام سواء المحلية أو العالمية، مشيرًا لعقد اجتماع مع المكتب الإعلامي للمجلس خلال الأسبوع الجاري لعرض هذه الخطة.

وعن طبيعة التعامل مع وسائل الإعلام، أوضح "حسب الله" أن الخطة تتضمن إصدار نشرة خبرية بصفة يومية وإرسالها إلى وسائل الإعلام تتناول الجلسات التي يعقدها المجلس ولجانه الفرعية وأهم فعالياته، لافتا إلى أن جدوى هذه النشرة تتمثل في إطلاع وسائل الإعلام عن كل ما يحدث داخل المجلس من تشريعات أو قوانين جديدة.

وبشأن استمراره كمتحدث رسمي باسم ائتلاف دعم مصر، أكد "حسب الله" أنه سيعقد اجتماعا مع المهندس محمد السويدي رئيس الائتلاف لمناقشة هذا الأمر.

وأوضح أن كل نائب له مطلق الحرية في إبداء رأيه تجاه القضايا المثارة أو القوانين المعروضة على المجلس، ولا يمكن حجب صوت أي نائب عن الإداء برأيه، موضحا أن منصب المتحدث الرسمي، تنظيمي فقط ويتناول الشق الإعلامي للمجلس.

وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعلن اختيار النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية البرلمانية، متحدثًا رسميًا بمجلس النواب.

وفاجأ "عبد العال"، النواب، باختيار "حسب الله" متحدثًا رسميًا باسم البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم.