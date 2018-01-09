وزير الكهرباء يفتتح ورشة عمل "استخدامات الطاقة الشمسية"

كتب- محمد صلاح:

افتتح، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان: "تشجيع وتبادل استخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية"، التي تنظمها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بفندق الماسة.

ويشارك في الورشة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس قطاع الشئون الفنية بالهيئة، والمهندس الحسيني الفار العضور المتفرغ لشئون شركات التوزيع، والدكتورة هند فروح مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة.

وتتضمن الورشة خمس جلسات، تناقش الطاقة الشمسية، وتمويل المشروعات المتعلقة بها، المتوسطة منها والصغيرة، ونظم الخلايا الشمسية وأدوات تمويل ابتكارية لتمويل تلك المشروعات.