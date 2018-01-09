أسعار محال "دار مصر" أكتوبر تشتعل.. 51 ألف جنيه أقل ثمن للمتر

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بيع 7 محال وصيدلية بالمزاد العلني، بمساحات تتراوح بين حوالي 20 و40 م2، بالقطعة رقم 20 بالمرحلة الأولى خلف دار مصر، مدينة الإنتاج الإعلامي، بأعلى الأسعار.

وأضاف "بدوي"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن سعر المتر بالمحل الأول بنشاط سوبر ماركت وصل إلى 84 ألف جنيه، والثاني بنشاط مطعم إلى 71 ألف جنيه، والثالث بنشاط كوافير إلى 55.5 ألف جنيه، والرابع بنشاط حدايد وبويات إلى 51 ألف جنيه، والخامس بنشاط كافيتريا إلى 63 ألف جنيه، والسادس بنشاط خضار وفاكهة إلى 81 ألف جنيه، والسابع بنشاط صيدلية إلى 82.5 ألف جنيه، والثامن بنشاط دراي كلين 78.5 ألف جنيه.

وأوضح أن الإقبال على شراء المحلات التجارية والخدمية بهذه المنطقة، وارتفاع أسعارها، يؤكد ارتفاع معدلات التنمية بها.