الصالة الرئاسية بمطار القاهرة تستعد لوصول رئيس إريتريا

كتب- طه عبيد:

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، أبواب الصالة الرئاسية بالمطار؛ استعدادًا لاستقبال رئيس إريتريا، أسياس أفورقي، الذي يصل القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتطوير العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة.



انتظمت الخدمات الأمنية والمرورية على الطرق المؤدية إلى المطار، وسط عمليات تمشيط موسعة لمحيط الصالة بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات.



يأتي اللقاء في إطار حرص مصر على التواصل والتنسيق المستمر مع أشقائها من القارة الأفريقية، وتدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات.



ومن المقرر أن تشهد الجلسة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتطوير العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن مستجدات الأوضاع في دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي وتطورات القضايا الإقليمية والدولية المشتركة، واستمرار التنسيق المكثف بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الدولية.



وتشهد المباحثات أيضًا تأكيد أهمية تفعيل اللجنة المشتركة من أجل تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، ومنها الزراعة واستغلال الثروات الحيوانية والسمكية والبنية التحتية والتجارة والثقافة والتعليم والصحة، وتأكيد مواصلة برامج الدعم الفني المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فضلا عن تأكيد أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين حول الأوضاع والقضايا المتعلقة بالمنطقة، في إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار.