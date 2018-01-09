انطلاق الملتقى الثالث للمياه لدول البحر المتوسط 22 يناير

كتب- أحمد مسعد:

ينظم المركز القومي لبحوث المياه، التابع لوزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع معهد البحر المتوسط للمياه والاتحاد من أجل المتوسط، الملتقى الثالث للمياه لدول البحر المتوسط بالقاهرة خلال الفترة من 22-24 يناير الجاري.

ويعد الملتقى هو الثالث، بعد أن سبقة الملتقى الأول الذي عقد في مدينة مراكش بالمغرب خلال الفترة من 19-20 ديسمبر 2011 ثم تبعه الملتقى الثانى الذي عقد في مدينة مورسيا بإسبانيا خلال الفترة من 25-27 نوفمبر 2014.

ويعتبر ملتقى البحر المتوسط للمياه من أهم الملتقيات الخاصة بالمياه في منطقة البحر المتوسط، والتى تجمع كل المؤسسات والهيئات المعنية بشئون المياه لمناقشة وبحث المشكلات والتحديات التي تواجه شعوب البحر المتوسط.

وانطلقت فكرة عقد ملتقى البحر المتوسط عقب الإعلان المشترك الخاص بتأسيس الاتحاد من أجل المتوسط في باريس عام 2008، وفي أبريل عام 2011 (مورسيا-أسبانيا) تم الاتفاق على تفعيل خطوات بدء ملتقى البحر المتوسط.

جدير بالذكر أن هذا الملتقى يعتبر فرصة لتبادل الخبرات بين الباحثين والخبراء من دول حوض البحر المتوسط، ويلقي الضوء على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في مجال الموارد المائية ومجابهة التلوث وتحلية المياه والزراعة بالمياه المالحة.