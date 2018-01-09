الكهرباء: تخصيص 24 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تخصيص 24 مليار جنيه لتجديد وتحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، مضيفا أن الوزارة تعمل على إنشاء شبكة توزيع ونقل عملاقة يبلغ طولها ألفين كيلومتر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "تشجيع وتبادل استخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية"، التي عقدت اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتورة هند فروح، مدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة.

ولفت الوزير إلى أنه يجرى حاليا إعادة النظر في استراتيجية الطاقة المصرية والتي تم وضعها بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بدلا من 35% بحلول عام 2035.

وأكد أنه لا عودة لعدادات الكهرباء التقليدية وأن كل العدادات التي سيتم تركيبها للمشتركين ستكون إما مسبقة الدفع أو عدادات ذكية، وذلك لتلافي أخطاء القراءة، مضيفا أنه تم التعاقد مع شركة "شعاع" لسد العجز في أعداد المحصلين.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على القضاء على مشكلة أعمدة الإنارة المضاءة خلال ساعات النهار من خلال تركيب أنظمة إلكترونية أتوماتيكية لتحل محل الحساسات التقليدية التي تتعطل نتيجة العوامل الجوية والأتربة.