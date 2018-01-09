"البنا": تشكيل لجنة لمراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للحجر الزراعي

كتب- أحمد مسعد:

شكَّل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لجنة برئاسة نائب الوزير لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، لمراجعة وتحديث وتعديل كل التشريعات المنظمة لأعمال الحجر الزراعي وكل ما يرتبط بها من قرارات.

وبحسب القرار الوزاري الذي حمل رقم 53 لسنة 2018، تضم اللجنة في عضويتها، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، مدير معهد بحوث امراض النباتات، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، ومدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، فضلا عن رئيس لجنة الصحة والصحة النباتية بالوزارة.

كما تضم اللجنة اثنين من ذوي الخبرة في مجالات الحجر الزراعي، ومشرف وحدة الصحة النباتية، ومدير المكتب الفني للإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومدير عام الشئون القانونية بالوزارة، كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من اجل إتمام الاعمال المكلفة بها.

وكلف وزير الزراعة اللجنة بسرعة الانتهاء من أعمالها، وعرض نتائجها أولًا بأول.