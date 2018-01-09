"الإسكان": بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المياه المغذية للعاصمة الإدارية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفذ المرحلة الثانية من مشروع مأخذ وخطوط وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة، بطاقة 500 ألف م3 يوميا، لتغذية المراحل الجديدة من العاصمة الإدارية الجديدة، عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس للمرحلة الأولى.

وعبر "مدبولي"، في بيان له صباح الثلاثاء، عن سعادته الكبيرة بتشغيل وافتتاح مشروع مأخذ وخطوط وروافع ومحطة مياه القاهرة الجديدة، وذلك بعد 10 سنوات تقريبا من بدء المشروع، الذي واجه تنفيذه تحديات كبيرة، حيث أن العمل بدأ بهذا المشروع في عام 2007، بمأخذ المشروع، بمنطقة المعادي، وتوقف المشروع لفترات لأسباب فنية وتنفيذية، وأخذت الوزارة على عاتقها مهمة حل مشكلاته.

وأكد الوزير أن هدف الوزارة الأول كان تشغيل المشروع، ووصول المياه إلى سكان القاهرة الجديدة، الذين عانوا من سوء الخدمة، وكذا تنمية نحو ثلث المدينة، التي تتغذى بمياه هذا المشروع، إضافة إلى الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها بالمشروع على إنشاء المأخذ، والروافع، والمحطة.

وأوضح وزير الإسكان، أن هذا المشروع العملاق الذي تم افتتاحه أمس، به أربعة مكونات رئيسية وهى: تنفيذ مأخذ للمياه العكرة بطاقة 2 مليون متر مكعب في اليوم، بمنطقة المعادى، على نهر النيل، ومشروع الروافع على خطوط نقل المياه العكرة، ومشروع الخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتى محطة المياه المرشحة بالقاهرة الجديدة، والمرحلة الأولى لمحطة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف م3/يوم، وكذا المرحلة الثانية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية، تمكنت من تشغيل عدد كبير من المشروعات المهمة التى استفاد منها المواطنون، وكانت تمثل تحديا كبيرا، وبدأ العمل بها منذ سنوات، على رأسها مشروع مياه القاهرة الجديدة، ومحطة مياه 6 أكتوبر، ومحطة مياه العاشر من رمضان، هذا بخلاف حل مشكلات قديمة فى الصرف الصحى، على رأسها بالطبع، تشغيل المعالجة الثلاثية بمحطتى كيما 1و2 بأسوان.