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وفاة راكبة مغربية بالمطار قبل صعودها طائرة كازابلانكا

09:05 ص الثلاثاء 09 يناير 2018
وفاة راكبة مغربية بالمطار قبل صعودها طائرة كازابلانكا

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد

توفيت راكبة مغربية الجنسية بمطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء ، إثر تعرضها لوعكة صحية داخل صالة الترانزيت ، قبل صعودها علي الطائرة المغربية المتجهة الي كازابلانكا ، وقامت سلطات المطار بنقل الجثمان بسيارة الاسعاف الي احدي المستشفيات القريبة من المطار .

فوجي ركاب رحلة الخطوط المغربية رقم 8121 والمتجهة الي كازابلانكا ، اثناء انهاء اجراءات سفرهم بسقوط الراكبة نعيمة امواين "65 عاما" مغربية الجنسية ، طاقم طبيب الحجر الصحي بتوقيع الكشف علي الراكبة تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار ، وتبين انها لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية .

تم تجهيز سيارة إسعاف تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف، لنقل الجثمان إلى مستشفي هليوبوليس بناء علي تعليمات الدكتور ابراهيم حسن مدير اسعاف القاهرة ، وابلاغ اسرتها .

مطار القاهرة الدولي كازابلانكا وعكة صحية

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