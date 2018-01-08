تعرف على الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في النقد الأدبي

كتب- محمد لطفي:

حصد كتابا "المواطنة في الرواية المصرية.. إدوارد الخراط نموذجا" للكاتب محمود أحمد عبدالله، و"العائش في السرد" للكاتب رضا عطية إسكندر، جائزة ساويرس الثقافية في مجال النقد الأدبي.

من جانبه، قال الدكتور هيثم الحاج علي. رئيس لجنة التحكيم: "بعد احتلال سيناء كانت مهمة الاحتلال الإسرائيلي هي تغيير هويتها، وبعد عودتها للوطن، كانت شمس الإتربي هي التي أسرعت لأهالينا في سيناء وأمدتهم بالخامات الطبيعية للحفاظ على الهوية الوطنية، وهي شمس الأتربي".

وأضاف الحاج علي: تقدم للجائزة ٢٢ شخصا وجدنا ١٦ منهم دراسات أكاديمية فطلبنا من جائزة ساويرس تخصيص جائزة خاصة بالدراسات الأدبية الأكاديمية، وقد تكفلت هيئة الكتاب بطباعة الأعمال الفائزة حال إقرارها.

كان حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية لعام 2017 ، قد انطلق اليوم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور رجلي الأعمال سميح و نجيب ساويرس، والكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ونخبة كبيرة من الأدباء والمبدعين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وقد بدأت مراسم الاحتفال مع ضيف الشرف الفنان أحمد حلمي، وتم تكريم اسم الراحلة شمس الإتربي، مؤسس وعضو مجلس أمناء جائزة ساويرس، من خلال عرض فيلم تسجيلي عن حياتها وإسهاماتها في دعم الإبداع والثقافة والتراث، بحضور عائلتها وأصدقائها ومحبيها.