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رشا عزت تحصد جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو فرع شباب الكتاب

10:30 م الإثنين 08 يناير 2018
رشا عزت تحصد جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو فرع شباب الكتاب

جائزة ساويرس الثقافية

كتب- محمد لطفي:

حصد سيناريو فيلم "شحاتة هارون آخر الموعيكات"، للمؤلفة رشا عزت، جائزة أفضل سيناريو، فرع شباب الكتاب بجائزة ساويرس الثقافية.

وطالب رئيس لجنة التحكيم مجدي أحمد علي بضرورة إنتاج السيناريوهات الفائزة، وكذلك النصوص المسرحية لأهميتها وحاجتها للدعم، مؤكدًا أن شمس الإتربي كانت تعمل في الظل مثل باقي فريق عمل الجائزة.

كان حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية لعام 2017، قد انطلق منذ قليل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور رجلي الأعمال سميح و نجيب ساويرس، ونخبة كبيرة من الأدباء والمبدعين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وقد بدأت مراسم الاحتفال مع ضيف الشرف الفنان أحمد حلمي، وتم تكريم اسم الراحلة شمس الإتربي، مؤسس وعضو مجلس أمناء جائزة ساويرس، من خلال عرض فيلم تسجيلي عن حياتها وإسهاماتها في دعم الإبداع والثقافة والتراث، بحضور عائلتها وأصدقائها ومحبيها.

شحاتة هارون أخر الموعيكات جائزة أفضل سيناريو جائزة ساويرس الثقافية مجدي أحمد علي

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