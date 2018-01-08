​إسلام العزازي يحصد جائزة ساويرس الثقافية عن أفضل سيناريو

كتب- محمد لطفي:

حصد سيناريو فيلم "عنها"، تأليف إسلام العزازي، جائزة أفضل سيناريو، فرع كبار الكتاب بجائزة ساويرس الثقافية.

وقال رئيس لجنة التحكيم داوود عبدالسيد: "كانت لجنة التحكيم صارمة- وهو يعني شفافية الجائزة- وكانت لدينا ٣ تجارب سينمائية مهمة محتار تذهب الجائزة لأي منهم واستقرينا على التجربة التي وافق عليها الأغلبية، والسيناريو الذي اخترناه يكشف عن شخصيات وطنية كافحت في سبيل المواطنة وقبول الآخر".



كان حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية لعام 2017، قد انطلق منذ قليل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور رجلي الأعمال سميح و نجيب ساويرس، ونخبة كبيرة من الأدباء والمبدعين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وقد بدأت مراسم الاحتفال مع ضيف الشرف الفنان أحمد حلمي، وتم تكريم اسم الراحلة شمس الاتربي، مؤسس وعضو مجلس أمناء جائزة ساويرس، من خلال عرض فيلم تسجيلي عن حياتها وإسهامتها في دعم الإبداع والثقافة والتراث، بحضور عائلتها وأصدقائها ومحبيها.